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45 минут назад

В центре Нью-Йорка подожгли рождественскую елку. Видео

В центре Нью-Йорка мужчина поджег огромную рождественскую елку. Об этом сообщает телеканал «360», разместивший видео инцидента в своем официальном Telegram-канале.

Пятнадцатиметровое праздничное дерево, которое установили в районе Манхэттена, поджег бездомный мужчина. Его заметили во время пожара сотрудники телекомпании Fox News, расположенной поблизости. Объяснить причину своего поступка предполагаемый поджигатель не смог.

Ранее сообщалось, что школьники в Томске ради видео для социальной сети устроили пожар. Шестиклассники подожгли снеговика из ваты.

Происшествия,Пожары,США,Видео,
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