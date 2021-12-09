В центре Нью-Йорка мужчина поджег огромную рождественскую елку. Об этом сообщает телеканал «360», разместивший видео инцидента в своем официальном Telegram-канале.

Пятнадцатиметровое праздничное дерево, которое установили в районе Манхэттена, поджег бездомный мужчина. Его заметили во время пожара сотрудники телекомпании Fox News, расположенной поблизости. Объяснить причину своего поступка предполагаемый поджигатель не смог.