Школьники устроили пожар ради контента в TikTok. Видео

В Томске школьники устроили пожар, чтобы снять контент для TikTok. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались кадры с места происшествия.

Шестиклассники сначала подожгли снеговика из ваты, а затем жалюзи на окнах, уточняет канал. Из-за возгорания из здания учебного заведения были экстренно эвакуированы примерно 500 человек. Никто не пострадал.