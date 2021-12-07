Голодный ученик избил учительницу и попал на видео

В Китае голодный ученик избил учительницу из-за задержки класса после окончания. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дна», опубликовавший видео инцидента. На нем видно, как подросток внезапно вскакивает со своего места и набрасывается на преподавателя с кулаками.