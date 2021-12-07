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52 минуты назад

Голодный ученик избил учительницу и попал на видео

В Китае голодный ученик избил учительницу из-за задержки класса после окончания. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дна», опубликовавший видео инцидента. На нем видно, как подросток внезапно вскакивает со своего места и набрасывается на преподавателя с кулаками.

По предварительным данным, причиной агрессивного поведения ученика послужила задержка учеников после окончания урока перед обедом. В результате нападения работница учебного заведения получила многочисленные ушибы.

Ранее сообщалось, что ДТП в Крыму закончилось массовой дракой.

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