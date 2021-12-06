Массовой дракой обернулось ДТП под Симферополем. Инцидент произошел на алуштинской трассе в районе села Заречное. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.
По предварительным данным, конфликт возник после столкновения автомобилей ВАЗ и Skoda.
«В результате ДТП никто не пострадал, однако в ходе выяснения обстоятельств установлено, что между водителями и пассажирами автомобилей произошел конфликт, в результате которого участники друг другу нанесли телесные повреждения. Позже они обратились в полицию», – говорится в сообщении МВД России по республике Крым.
Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося.