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54 минуты назад

Массовую драку после ДТП под Симферополем сняли на видео

Массовой дракой обернулось ДТП под Симферополем. Инцидент произошел на алуштинской трассе в районе села Заречное. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

По предварительным данным, конфликт возник после столкновения автомобилей ВАЗ и Skoda.

«В результате ДТП никто не пострадал, однако в ходе выяснения обстоятельств установлено, что между водителями и пассажирами автомобилей произошел конфликт, в результате которого участники друг другу нанесли телесные повреждения. Позже они обратились в полицию», – говорится в сообщении МВД России по республике Крым.

Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося.

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