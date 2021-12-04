В интернете появилось видео инцидента на борту самолета, который не смог вылететь из аэропорта Внуково из-за нетрезвой дебоширки. Ролик опубликовал Telegram-канал 112.
Борт должен был отправиться в Стамбул. Однако одна из пассажирок села в самолет нетрезвой и устроила скандал. Экипаж судна вызвал полицию.
На кадрах видно, что возмутительница спокойствия ожесточенно сопротивляется полицейскому в медицинской маске. Он пытается оторвать ее от кресла, за которое она цепляется. При этом женщина истошно кричит на весь салон аэробуса:
«Мне нужно улететь! Не трогайте меня! Я никуда не пойду!»
«Сейчас наручники на вас надену», - предупреждает страж порядка.
«На себя оденьте наручники», - отвечает пассажирка.
Пассажиры при этом говорят, что «сочувствуют полицейскому».
В итоге полицейским удалось отвести хулиганку в отдел. Рейс был задержан.
На этой неделе СК завершил расследование дела о дебоше на борту самолета рейса Стокгольм — Москва. Один из пассажиров вел себя неадекватно: кричал, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив при этом себе руку.