В интернете появилось видео инцидента на борту самолета, который не смог вылететь из аэропорта Внуково из-за нетрезвой дебоширки. Ролик опубликовал Telegram-канал 112.

Борт должен был отправиться в Стамбул. Однако одна из пассажирок села в самолет нетрезвой и устроила скандал. Экипаж судна вызвал полицию.

На кадрах видно, что возмутительница спокойствия ожесточенно сопротивляется полицейскому в медицинской маске. Он пытается оторвать ее от кресла, за которое она цепляется. При этом женщина истошно кричит на весь салон аэробуса:

«Мне нужно улететь! Не трогайте меня! Я никуда не пойду!»



«Сейчас наручники на вас надену», - предупреждает страж порядка.



«На себя оденьте наручники», - отвечает пассажирка.

Пассажиры при этом говорят, что «сочувствуют полицейскому».

В итоге полицейским удалось отвести хулиганку в отдел. Рейс был задержан.