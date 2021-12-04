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34 минуты назад

Пьяная устроила дебош в самолете перед вылетом из Москвы: видео

В интернете появилось видео инцидента на борту самолета, который не смог вылететь из аэропорта Внуково из-за нетрезвой дебоширки. Ролик опубликовал Telegram-канал 112.

Борт должен был отправиться в Стамбул. Однако одна из пассажирок села в самолет нетрезвой и устроила скандал. Экипаж судна вызвал полицию.

На кадрах видно, что возмутительница спокойствия ожесточенно сопротивляется полицейскому в медицинской маске. Он пытается оторвать ее от кресла, за которое она цепляется. При этом женщина истошно кричит на весь салон аэробуса:

«Мне нужно улететь! Не трогайте меня! Я никуда не пойду!»

«Сейчас наручники на вас надену», - предупреждает страж порядка.

«На себя оденьте наручники», - отвечает пассажирка.

Пассажиры при этом говорят, что «сочувствуют полицейскому».

В итоге полицейским удалось отвести хулиганку в отдел. Рейс был задержан.

На этой неделе СК завершил расследование дела о дебоше на борту самолета рейса Стокгольм — Москва. Один из пассажиров вел себя неадекватно: кричал, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив при этом себе руку.

Происшествия,Видео,Международный аэропорт Внуково,
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