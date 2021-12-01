Появилось видео с места массового ДТП с автобусом в Москве

Авария с участием автобуса и пяти автомобилей произошла в Москве. На остановке «Стадион Наука», расположенной в районе метро «Войковская», рейсовый автобус вылетел с проезжей части на тротуар. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавший видео с места ДТП.
В результате происшествия пять легковых машин получили повреждения. О пострадавших информации пока нет. Причины массовой аварии сейчас выясняются.
Ранее сообщалось, что в Татарстане автобус с вахтовыми рабочими врезался в фуру.