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1 час назад

Появилось видео с места массового ДТП с автобусом в Москве

Авария с участием автобуса и пяти автомобилей произошла в Москве. На остановке «Стадион Наука», расположенной в районе метро «Войковская», рейсовый автобус вылетел с проезжей части на тротуар. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавший видео с места ДТП.

В результате происшествия пять легковых машин получили повреждения. О пострадавших информации пока нет. Причины массовой аварии сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что в Татарстане автобус с вахтовыми рабочими врезался в фуру.

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