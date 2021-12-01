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15 минут назад

Появилось видео с места ДТП автобуса и фуры в Татарстане

Автобус с вахтовиками врезался в фуру в Татарстане. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось видео с места ДТП.

Авария произошла рано утром на девятом километре автодороги «Елабуга — Гари — Абалач». Пострадал 21 человек, еще один погиб. Пострадавших доставляют в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

На месте дорожного происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД, по факту случившегося проводит проверку прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае снегоуборочный поезд протаранил автомобиль с учительницей и школьниками.

Происшествия,Видео,ГИБДД,Генпрокуратура РФ,
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