Появилось видео с места ДТП автобуса и фуры в Татарстане

Автобус с вахтовиками врезался в фуру в Татарстане. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось видео с места ДТП.

Авария произошла рано утром на девятом километре автодороги «Елабуга — Гари — Абалач». Пострадал 21 человек, еще один погиб. Пострадавших доставляют в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

На месте дорожного происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД, по факту случившегося проводит проверку прокуратура.