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Снегоуборочный поезд протаранил машину с учителем и детьми. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Снегоуборочный поезд протаранил автомобиль с учительницей и школьниками в Тальменском районе Алтайского края. Трое учеников погибли в результате ДТП, сама женщина и еще один ребенок были госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший видео аварии.

По предварительным данным, легковой автомобиль «Тойота» с сотрудницей общеобразовательного учреждения и детьми выехал на переезд на запрещающий сигнал. Машинист совершил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Происшествия,Видео,RT на русском,
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