Снегоуборочный поезд протаранил автомобиль с учительницей и школьниками в Тальменском районе Алтайского края. Трое учеников погибли в результате ДТП, сама женщина и еще один ребенок были госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший видео аварии.