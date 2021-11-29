Снегоуборочный поезд протаранил автомобиль с учительницей и школьниками в Тальменском районе Алтайского края. Трое учеников погибли в результате ДТП, сама женщина и еще один ребенок были госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший видео аварии.
По предварительным данным, легковой автомобиль «Тойота» с сотрудницей общеобразовательного учреждения и детьми выехал на переезд на запрещающий сигнал. Машинист совершил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Все обстоятельства происшествия выясняются.