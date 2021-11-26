Появилось видео с выжившим в «Листвяжной» спасателем

Выживший на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области спасатель Александр Заковряшин уже находится в больнице, его здоровью сейчас ничто не угрожает. Врио главы МЧС России Александр Чуприян посетил его в медицинском учреждении. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал BAZA.

«Держись, всё у тебя будет нормально, нам всё рассказали, показали твои внутренности, всё красиво», – заявил руководитель ведомства спасателю.

Накануне вечером Заковряшин был признан погибшим во время проведения поисково-спасательной операции на шахте, где произошло задымление.