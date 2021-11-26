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Задержание руководства шахты «Листвяжная» показали на видео

Александр Кузьмин
30 минут назад

Руководство шахты «Листвяжная» в Кемеровской области задержано после ЧП с задымлением, приведшим к гибели людей. Правоохранители задержали 47-летнего директора шахты, его 59-летнего заместителя и 36-летнего начальника участка. Об этом сообщает Следственный комитет России, опубликовавший видео оперативного мероприятия.

Авария произошла 25 ноября в городе Белове. В вентиляционном штреке участка № 4 возникло задымление, в результате которого находившиеся в горной выработке рабочие задохнулись. По последним данным, погибли 52 человека, в том числе и шесть спасателей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». В отношении задержанных решается вопрос об их аресте.

Происшествия,Криминал,Катастрофы,Видео,
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