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Опубликовано видео с именами погибших на шахте «Листвяжная» спасателей

Александр Кузьмин
48 минут назад

Шесть спасателей погибли при проведении поисково-спасательных работ на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Погибшие будут посмертно награждены орденами Мужества. Видео с их именами опубликовано на сайте МЧС России. Врио главы МЧС России А.Чуприян выразил соболезнования родным и близким погибших шахтеров и горноспасателей.

«Горноспасатели, как и шахтеры, выполняли свой долг до конца. Мы безмерно скорбим по погибшим горнякам и спасателям. Это огромная трагедия для всей страны и для МЧС России», – говорится в сообщении ведомства.

25 ноября произошло задымление вентиляционном штреке участка № 4, повлекшее гибель находившихся в горной выработке рабочих. На поверхность были эвакуированы 239 человек, жертвами ЧП стали 52 человека.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека», задержаны директор шахты, его заместитель и начальник участка. Также возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников Ростехнадзора, которые проверяли шахту накануне происшествия.

Происшествия,Катастрофы,Видео,Ростехнадзор,
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