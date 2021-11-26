Опубликовано видео с именами погибших на шахте «Листвяжная» спасателей

Шесть спасателей погибли при проведении поисково-спасательных работ на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Погибшие будут посмертно награждены орденами Мужества. Видео с их именами опубликовано на сайте МЧС России. Врио главы МЧС России А.Чуприян выразил соболезнования родным и близким погибших шахтеров и горноспасателей.

«Горноспасатели, как и шахтеры, выполняли свой долг до конца. Мы безмерно скорбим по погибшим горнякам и спасателям. Это огромная трагедия для всей страны и для МЧС России», – говорится в сообщении ведомства.

25 ноября произошло задымление вентиляционном штреке участка № 4, повлекшее гибель находившихся в горной выработке рабочих. На поверхность были эвакуированы 239 человек, жертвами ЧП стали 52 человека.