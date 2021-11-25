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Задержанный заслуженный тренер отказался надеть маску в суде. Видео

Александр Кузьмин
18 минут назад

Задержанный в аэропорту «Пулково» заслуженный тренер по плаванию Александр Ильин отказался надеть маску в зале суда. Рассмотрение его дела об административном правонарушении отложили. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось соответствующее видео.

По данным издания «Фонтанка. ру», в суд пригласили полицию. Но беседа с правоохранителями не переубедила Ильина. Тренера увезли в отделение, чтобы составить протокол.

Напомним, тренера задержали в петербуржском аэропорту за отказ надеть индивидуальное средство защиты, об этом рассказала российская пловчиха Виталина Симонова.

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