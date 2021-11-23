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Появилось видео жесткого задержания заслуженного тренера в Пулково

Александр Кузьмин
54 минуты назад

В аэропорту «Пулково» полицейские задержали залуженного тренера по плаванию Александра Ильина. Соответствующие кадры опубликовала в своем Instagram-аккаунте российская пловчиха Виталина Симонова. По ее словам, Ильина задержали за отказ надеть маску. На кадрах видно, как правоохранители повалили на пол мужчину и заковали его в наручники.

Ранее стало известно, что масочный режим в общественных местах в Петербурге был продлен до 28 ноября 2021 года. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в Северной столице усиливается контроль за соблюдением противоэпидемических мер.

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