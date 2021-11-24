Школьницы погрели ноги у Вечного огня и попали на видео

На кадрах видно, как пять девочек-подростков собрались вокруг мемориала Вечного огня. Одна из подружек несколько раз проводит ногой над пламенем. Подобное поведение местные чиновники посчитали кощунством. По данным канала, личности подростков установлены, и теперь их родителей собираются привлечь к ответственности.