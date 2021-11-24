Школьницы погрели ноги у Вечного огня и попали на видео

В Елабуге школьницы погрели ноги у Вечного огня. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале «Ньюсач/Двач».
На кадрах видно, как пять девочек-подростков собрались вокруг мемориала Вечного огня. Одна из подружек несколько раз проводит ногой над пламенем. Подобное поведение местные чиновники посчитали кощунством. По данным канала, личности подростков установлены, и теперь их родителей собираются привлечь к ответственности.
Ранее сообщалось о подобном случае в Ульяновской области. Там подростки снегом потушили Вечный огонь. Сейчас правоохранительные органы решают, как поступить с нарушителями.