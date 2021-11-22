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В Димитровграде девочки забросали снегом Вечный огонь. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В городе Димитровграде Ульяновской области девочки забросали снегом Вечный огонь. Снятое подростками видео оказалось в распоряжении Telegram-канала «Говорит Москва».

На записи видно, как школьницы развлекаются у мемориала павшим воинам в Великую Отечественную войну, одна из них кинула ногой комок снега в Вечный огонь, после чего он погас. Как уточняет канал, одна из участниц инцидента принесла свои извинения в комментариях к видео.

«Извините меня, пожалуйста, это была я и моя подруга. Мы, не подумав головой, это сделали. Мы не хотели, чтобы все так вышло», – написала она.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области мемориал превратили в горку, дети катались по нему на глазах у своей бабушки.

Происшествия,Видео,
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