В Димитровграде девочки забросали снегом Вечный огонь. Видео

В городе Димитровграде Ульяновской области девочки забросали снегом Вечный огонь. Снятое подростками видео оказалось в распоряжении Telegram-канала «Говорит Москва».
На записи видно, как школьницы развлекаются у мемориала павшим воинам в Великую Отечественную войну, одна из них кинула ногой комок снега в Вечный огонь, после чего он погас. Как уточняет канал, одна из участниц инцидента принесла свои извинения в комментариях к видео.
«Извините меня, пожалуйста, это была я и моя подруга. Мы, не подумав головой, это сделали. Мы не хотели, чтобы все так вышло», – написала она.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области мемориал превратили в горку, дети катались по нему на глазах у своей бабушки.