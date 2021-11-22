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Мемориал боевой славы превратили в горку в Березовском: видео

Александр Кузьмин
42 минуты назад

В городе Березовском Свердловской области Мемориал боевой славы и трудовой доблести превратили в горку для детей. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший снятые местной жительницей кадры.

Несколько ребят развлекались у памятника на глазах у бабушки, которая забрала внуков после замечания на повышенных тонах.

«Взрослый человек с детьми, который разрешает своим детям кататься в памятниках», – комментирует происходящее на видео женский голос.

Открытый 9 мая 1974 года Мемориал с именами погибших во время Великой Отечественной войны был обновлен недавно.

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