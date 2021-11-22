Мемориал боевой славы превратили в горку в Березовском: видео

В городе Березовском Свердловской области Мемориал боевой славы и трудовой доблести превратили в горку для детей. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший снятые местной жительницей кадры.
Несколько ребят развлекались у памятника на глазах у бабушки, которая забрала внуков после замечания на повышенных тонах.
«Взрослый человек с детьми, который разрешает своим детям кататься в памятниках», – комментирует происходящее на видео женский голос.
Открытый 9 мая 1974 года Мемориал с именами погибших во время Великой Отечественной войны был обновлен недавно.