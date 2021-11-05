Задержан напавший на мужчину с ребенком в Новой Москве кавказец

Полиция задержала одного из четырех нападавших на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках, сообщает телеканал «360» со ссылкой на очевидцев.

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По их словам, подозреваемый скрывался в доме и отказывался выходить. Машины правоохранителей стояли у подъезда этого дома несколько часов.

Свидетелями задержания стала толпа местных жителей.

Глава СК России Александр Бастрыкин возьмет под личный контроль расследование данного дела, сообщил Telegram-канал «Карточный домик» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Новых Ватутинках накануне кавказцы толпой напали на мужчину с четырехлетним сыном. Кавказцы избили отца на глазах у его ребенка. Один из нападавших ударил мальчика по щеке. У другого был при себе нож. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».