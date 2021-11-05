Задержан напавший на мужчину с ребенком в Новой Москве кавказец

Полиция задержала одного из четырех нападавших на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках, сообщает телеканал «360» со ссылкой на очевидцев.
По их словам, подозреваемый скрывался в доме и отказывался выходить. Машины правоохранителей стояли у подъезда этого дома несколько часов.
Свидетелями задержания стала толпа местных жителей.
Глава СК России Александр Бастрыкин возьмет под личный контроль расследование данного дела, сообщил Telegram-канал «Карточный домик» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Новых Ватутинках накануне кавказцы толпой напали на мужчину с четырехлетним сыном. Кавказцы избили отца на глазах у его ребенка. Один из нападавших ударил мальчика по щеке. У другого был при себе нож. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян возмутилась, что на Кавказе молодые мужчины в гостях стесняются сходить в туалет и терпят, потому что неудобно, при этом в Москве ведут себя иначе. Журналистка предупредила, что из-за поведения кавказцев скоро им покажут, «кто в доме хозяин».