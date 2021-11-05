В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Симоньян обратилась к кавказцам: «Вам покажут, кто в доме хозяин»

Ювелина Бернст
42 минуты назад

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале драку с кавказцами в Новой Москве.

Симоньян обратилась к кавказцам: «Вам покажут, кто в доме хозяин»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все эти «приезжие» и «лица кавказской национальности» допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией», – написала журналистка.

Он отметила, что это может привести к постоянным проверкам мигрантов на каждой станции в метро. По воспоминаниям Симоньян, именно так обстояло дело, когда она «понаехала» в Москву из Краснодара 20 лет назад.

«И правильно сделают. Ибо неча», – считает Симоньян.

По ее словам, на Кавказе молодые мужчины в гостях стесняются сходить в туалет и терпят, потому что неудобно.

«А в Москве, значит, не в гостях? Ну, так вам покажут, кто в этом доме хозяин», - предупредила она, отметив, что говорит это как приезжая и «лицо кавказской национальности».

Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя драку, заявил, что нападающие должны быть привлечены к строжайшей ответственности. Он призвал возбуждать дела по таким инцидентам без заявлений со стороны пострадавших, в виду общественной значимости случившегося. По мнению журналиста, к такого рода преступлениям «необходима нулевая толерантность» и никаких поблажек.

Накануне в Новых Ватутинках кавказцы толпой напали на мужчину с четырехлетним сыном. Кавказцы избили отца на глазах у его ребенка, при этом один из нападавших ударил мальчика по щеке. При себе у нападавших, со слов пострадавшего, был предмет, похожий на нож. Прокуратура начала проверку по факту инцидента, также возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Общество,Маргарита Симоньян,Владимир Соловьев,Генпрокуратура РФ,Russia Today,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители