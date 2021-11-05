Симоньян обратилась к кавказцам: «Вам покажут, кто в доме хозяин»

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале драку с кавказцами в Новой Москве.

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«Все эти «приезжие» и «лица кавказской национальности» допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией», – написала журналистка.

Он отметила, что это может привести к постоянным проверкам мигрантов на каждой станции в метро. По воспоминаниям Симоньян, именно так обстояло дело, когда она «понаехала» в Москву из Краснодара 20 лет назад.

«И правильно сделают. Ибо неча», – считает Симоньян.

По ее словам, на Кавказе молодые мужчины в гостях стесняются сходить в туалет и терпят, потому что неудобно.

«А в Москве, значит, не в гостях? Ну, так вам покажут, кто в этом доме хозяин», - предупредила она, отметив, что говорит это как приезжая и «лицо кавказской национальности».

Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя драку, заявил, что нападающие должны быть привлечены к строжайшей ответственности. Он призвал возбуждать дела по таким инцидентам без заявлений со стороны пострадавших, в виду общественной значимости случившегося. По мнению журналиста, к такого рода преступлениям «необходима нулевая толерантность» и никаких поблажек.