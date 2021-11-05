На месте драки в Новых Ватутинках, где накануне кавказцы толпой напали на мужчину с малолетним сыном, собрались несколько десятков человек. Об этом пишет издание Readovka.
В СМИ появилась информация, что 5 ноября на том же месте будет продолжение драки, состоявшейся накануне. Людей не испугали ни автозаки, ни наряды полиции, которые также дежурят на месте.
Правоохранители провели в районе массовые задержания кавказцев, нелегальных мигрантов и подозрительных граждан. Уже задержано несколько десятков человек.
Полиция призвала очевидцев сообщать имеющуюся информацию о нападении.
В Новых Ватутинках в День народного единства кавказцы толпой напали на мужчину с четырехлетним сыном. Конфликт начался в магазине, где один из мужчин гонялся с ножом за другим. Позже ссора продолжилась на улице. Кавказцы избили мужчину на глазах у его ребенка. Со слов отца, один из нападавших ударил его сына по щеке. Прокуратура начала проверку по факту инцидента, также возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».