На месте драки в Новых Ватутинках, где накануне кавказцы толпой напали на мужчину с малолетним сыном, собрались несколько десятков человек. Об этом пишет издание Readovka.

В СМИ появилась информация, что 5 ноября на том же месте будет продолжение драки, состоявшейся накануне. Людей не испугали ни автозаки, ни наряды полиции, которые также дежурят на месте.

Правоохранители провели в районе массовые задержания кавказцев, нелегальных мигрантов и подозрительных граждан. Уже задержано несколько десятков человек.

Полиция призвала очевидцев сообщать имеющуюся информацию о нападении.