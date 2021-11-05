Драка в Новой Москве: начались массовые задержания

В Новых Ватутинках начались массовые задержания после того, как кавказцы толпой избили мужчину на глазах его малолетнего сына, сообщает Telegram-канал Readovka.

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Ранее в СМИ появилась информация, что 5 ноября на том же месте будет продолжение драки, состоявшейся накануне. В связи с этим на место инцидента прибыли полицейские и дюжина автозаков.

По данным Telegram-канала, сотрудники МВД начали задерживать кавказцев, нелегальных мигрантов и подозрительных граждан. В результате задержано уже несколько десятков человек. Некоторые гастарбайтеры успели скрыться в близлежащих полях и лесах.

Полиция призвала очевидцев сообщать имеющуюся информацию о нападении, пишет «Комсомольская правда».