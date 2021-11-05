В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

В Новой Москве начались массовые облавы после конфликта с приезжими

Ювелина Бернст
40 минут назад

В Новых Ватутинках начались массовые задержания после того, как кавказцы толпой избили мужчину на глазах его малолетнего сына, сообщает Telegram-канал Readovka.

Драка в Новой Москве: начались массовые задержания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что 5 ноября на том же месте будет продолжение драки, состоявшейся накануне. В связи с этим на место инцидента прибыли полицейские и дюжина автозаков.

В Новой Москве группа кавказцев напала на мужчину с ребенком

По данным Telegram-канала, сотрудники МВД начали задерживать кавказцев, нелегальных мигрантов и подозрительных граждан. В результате задержано уже несколько десятков человек. Некоторые гастарбайтеры успели скрыться в близлежащих полях и лесах.

Полиция призвала очевидцев сообщать имеющуюся информацию о нападении, пишет «Комсомольская правда».

В Москве в День народного единства группа людей напала на мужчину с маленьким сыном. Мужчина попросил нападавших не пугать ребенка, но те только ответили оскорблениями, после чего избили мужчину. По факту инцидента СК начал проверку по статье «Хулиганство».

Происшествия,МВД,Комсомольская правда,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители