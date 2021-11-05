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В Москве кавказцы толпой напали на мужчину с маленьким ребенком: видео

Ювелина Бернст
59 минут назад

В Москве в День народного единства кавказцы толпой напали на мужчину с малолетним сыном. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

По данным Telegram-канала, драка произошла в Новых Ватутинках. На кадрах слышно, как мужчина просит нападавших не пугать его ребенка. Однако те отвечают оскорблениями на его слова. Они накидываются на мужчину и начинают избивать его. Маленький мальчик пугается и убегает.

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Мужчина предлагал подраться один на один, но его предложение проигнорировали, сообщил очевидец произошедшего.

О том, что мужчина с ребенком был славянской внешности, а нападавшие на него были кавказцами, рассказал автор появившегося в интернете видео, пишет паблик «Огонь» во «Вконтакте».

12 октября в вагоне метро на станции «Текстильщики» в Москве трое уроженцев Кавказа угрожали и оскорбляли женщину и заступившихся за нее пассажиров. Одного из мужчин они ударили. Все началось из-за того, что женщина попросила мужчин вести себя тише.

4 октября трое уроженцев Дагестана в вагоне метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» жестоко избили молодого мужчину, заступившегося за девушку.

Происшествия,Видео,
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