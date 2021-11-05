Появилось видео начала конфликта кавказцев с мужчиной в Новой Москве

Прокуратура Москвы опубликовала видео начала конфликта между кавказцами и мужчиной с ребенком

Московская прокуратура в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором видно, с чего начался конфликт между группой кавказцев и прохожим с ребенком в Новых Ватутинках.

На кадрах видно, как мужчина с мальчиком на плечах переходит дорогу. Рядом с ним еще один прохожий. Навстречу им идет толпа мужчин. На середине дороги стороны оборачиваются друг к другу, после чего двое мужчин пытаются убежать от приезжих, а те пускаются за ними вдогонку.

Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой следственными органами по факту данного инцидента, сообщили в ведомстве.