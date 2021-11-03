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СК возбудил уголовное дело за видео с поцелуями на фоне «Вечного огня» в Москве

Елена Прошина
18 минут назад

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении видео с поцелуем рэперши Hofmannita (Анна Михеева) и блогерши Алены Ефремовой на фоне мемориала Великой Отечественной войны — «Могила Неизвестного солдата» в Александровском саду у стен Кремля. Об этом сообщил «TJ».

СК возбудил уголовное дело за видео с поцелуями на фоне «Вечного огня» в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Видео трехлетней давности проходит по статье 354 УК РФ «Об оскорблении воинских символов. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны». Участницам ролика грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

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На сегодняшний день в России данное уголовное дело первое, которое проходит по статье в таком контексте. Сейчас СК ищет авторов видео.

Анна Михеева приобрела большую популярность в России после участия в шоу «Пацанки» в 2018 году, а Алена Ефремова прославилась, в частности, после того, как в 2020 году стример Андрей Бурим, более известный как Mellstroy, избил ее в прямом эфире интернет-трансляции.

Происшествия,Анна Михеева,Госдума,СКР,
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