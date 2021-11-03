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СК начал искать авторов видео с «элементами однополого полового акта» у Кремля

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад

Московское управление Следственного комитета (СК) России начало поиск авторов видео, на которое попали элементы однополого полового акта у Могилы Неизвестного Солдата рядом с Кремлем. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

СК начал искать авторов видео с «элементами однополого полового акта» у Кремля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России (...) с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета»). Виновным по этой статье грозит до пяти лет лишения свободы.

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В начале ноября в соцсетях начал активно распространяться видеоролик, на котором две девушки целуются на фоне Кремлевской стены и Вечного огня. Предположительно, героини видео — бывшая участница шоу «Пацанки» Анна Михеева (Хофманита) и Алена Ефремова, прославившаяся после прямого эфира со стримером Mellstroy.

Представитель Михеевой в разговоре с Telegram-каналом Baza заявил, что он слышал о проверке и уже готовит комментарий по этому поводу.

Ранее 3 ноября Тверской суд Москвы арестовал на 14 суток российскую порноактрису, Instagram-модель Ксению Дамову, известную под псевдонимом Рита Фокс, из-за провокационного фото на фоне Кремля. Девушка опубликовала фото, на котором стоит справа от Исторического музея с оголенными ягодицами.

Происшествия,Анна Михеева,Госдума,СКР,МВД,
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