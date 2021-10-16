СМИ рассказали о погибших в албанском отеле россиянах

Погибшие в одном из албанских отелей четыре россиянина были семьей, сообщает Albanian Daily News со ссылкой на полицию.
58-летняя Наталья Буренкова и 60-летний Сергей Буренков были супругами. 31-летняя Екатерина Буренкова была их дочерью, а 37-летний Никита Белоусов – ее мужем.
Работники отеля дали показания по факту трагедии. По их сведениям, россияне прибыли в отели за час до произошедшего.
Когда они были в сауне, к ним пришел сотрудник отеля, чтобы сообщить, что для гостей приготовили фрукты и вино. Однако ему никто не ответил. Тогда он вошел в сауну и обнаружил тела. Один лежал на шезлонге, двое на скамейках и еще один находился на полу, говорится в показаниях персонала.
Вечером 14 октября в сауне отеля Gloria в деревне Керрет округа Кавая были обнаружены тела четырех россиян. Предварительной причиной их смерти полиция назвала удушье. Они якобы находились в сауне дольше допустимого времени. Консульский отдел диппредставительства России в Тиране выясняет подробности трагедии.