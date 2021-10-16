СМИ рассказали о погибших в албанском отеле россиянах

Погибшие в одном из албанских отелей четыре россиянина были семьей, сообщает Albanian Daily News со ссылкой на полицию.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Dickelbers / CC BY-SA 4.0 / Dickelbers /

58-летняя Наталья Буренкова и 60-летний Сергей Буренков были супругами. 31-летняя Екатерина Буренкова была их дочерью, а 37-летний Никита Белоусов – ее мужем.

Работники отеля дали показания по факту трагедии. По их сведениям, россияне прибыли в отели за час до произошедшего.

Когда они были в сауне, к ним пришел сотрудник отеля, чтобы сообщить, что для гостей приготовили фрукты и вино. Однако ему никто не ответил. Тогда он вошел в сауну и обнаружил тела. Один лежал на шезлонге, двое на скамейках и еще один находился на полу, говорится в показаниях персонала.