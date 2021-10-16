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Появились подробности гибели россиян в сауне в Албании

Ювелина Бернст
26 минут назад

Погибшие в одном из албанских отелей россияне находились в сауне дольше допустимого времени, утверждает Albanian Daily News со ссылкой на полицию.

Появились подробности гибели россиян в сауне в Албании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Неизвестно, исправно ли работала система вентиляции в сауне и были ли туристы пьяны», - уточняет издание.

Сейчас полиция допрашивает других российских туристов в отеле и персонал.

Вечером 14 октября в сауне отеля Gloria в деревне Керрет округа Кавая были обнаружены тела четырех россиян. По данным издания, погибшими оказались 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков, 37-летний Никита Белоусов и 31-летняя Екатерина Буренкова.

Предварительной причиной их смерти полиция назвала удушье. Информация о трагедии была передана в российское посольство в Тиране.

Происшествия,Сергей Буренков,Никита Белоусов,
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