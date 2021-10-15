В Самаре полиция проводит проверку по факту конфликта между пенсионером и мигрантами-торговцами, которые кинули в него яблоком. За пожилого мужчину вступились очевидцы инцидента. Видео появилось в распоряжении Telegram-канала «RT на русском».

Как уточняет канал, продавцы кинули в пенсионера фрукт и поставили ему синяк под глазом, а также намеривались продолжить издевательства, но в ситуацию вмешались прохожие, которые заступились за пенсионера.

«У себя на родине в старика бы кинули, чтобы с вами сделали?» – обратилась к обидчикам женщина.