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Кинувших в пенсионера яблоком в Самаре мигрантов сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Самаре полиция проводит проверку по факту конфликта между пенсионером и мигрантами-торговцами, которые кинули в него яблоком. За пожилого мужчину вступились очевидцы инцидента. Видео появилось в распоряжении Telegram-канала «RT на русском».

Как уточняет канал, продавцы кинули в пенсионера фрукт и поставили ему синяк под глазом, а также намеривались продолжить издевательства, но в ситуацию вмешались прохожие, которые заступились за пенсионера.

«У себя на родине в старика бы кинули, чтобы с вами сделали?» – обратилась к обидчикам женщина.

Ранее сообщалось, что пассажиры московского метро вступились за мужчину, которого провоцировала на драку компания приезжих.

Происшествия,Видео,RT на русском,
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