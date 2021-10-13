Поначалу за пассажирку, с которой в грубой форме общались столичные гости, заступился молодой человек. А когда хулиганы стали провоцировать его на драку, требуя выйти из вагона, в конфликт вмешались остальные попутчики. Дебоширов высадили из поезда на станции «Текстильщики». И даже там, на глазах у сотрудников метрополитена и полиции, они не успокаивались, рассчитывая выяснить отношение со своим обидчиком на кулаках.