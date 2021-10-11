"Разный класс": эксперт оценил машины Собчак и жертв ДТП

"Да, такие автомобили как Mercedes S500, в котором ехала Ксения, разрабатываются с учетом намного более высоких норм безопасности. Но тут надо понимать две вещи - это машина намного более высокого класса, которая стоит буквально раз в 10 дороже среднего, а во-вторых - абсолютно безопасных машин не бывает, и если бы этот Mercedes въехал в локомотив, то результат все равно был бы плачевен"