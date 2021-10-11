"Разный класс": эксперт оценил машины Собчак и жертв ДТП

Автомобиль Wolksvagen, с которым столкнулся Mercedes Ксении Собчак, соответствует базовым нормам безопасности, но от произошедшей аварии защитить пассажиров не мог. Об этом рассказал "Рамблеру" автоэксперт Игорь Моржаретто.
"Очень много зависит от класса автомобиля. Wolksvagen, в котором ехали пострадавшие, как я понимаю, это был Polo, соответствует нормам безопасности, но это не значит, что он выдержит лобовой удар на большой скорости более тяжелого и мощного автомобиля"
Моржаретто отметил, что абсолютно все автомобили, изготавливаемые сейчас в ЕС, должны соответствовать нормам Euro NCAP.
"Требования безопасности, которые сейчас в Евросоюзе предписано соблюдать автопроизводителям, предполагают, что если автомобиль въезжает под углом 40% в препятствие на скорости 60 км/ч, то все остаются живы. Но тут встречная скорость была гораздо больше"
В то же время, производители таких премиальных авто как Mercedes S500 обычно закладывают в них намного более высокий уровень защиты.
"Да, такие автомобили как Mercedes S500, в котором ехала Ксения, разрабатываются с учетом намного более высоких норм безопасности. Но тут надо понимать две вещи - это машина намного более высокого класса, которая стоит буквально раз в 10 дороже среднего, а во-вторых - абсолютно безопасных машин не бывает, и если бы этот Mercedes въехал в локомотив, то результат все равно был бы плачевен"
9 октября автомобиль, в котором находилась Ксения Собчак попал в ДТП в Сочи. Mercedes выехал на встречную полосу во время обгона, где столкнулся с Wolksvagen. В результате ДТП погибла пассажирка Wolksvagen, водитель и еще одна пассажирка серьезно пострадали.
Управлял автомобилем, в котором передвигалась Ксения водитель Олег Цой. Он признал свою вину. Сама дива с места ДТП уехала.