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Собчак объяснила побег с места смертельного ДТП в Сочи

Анна Безрукова
1 час назад

Телеведущая Ксения Собчак, ставшая участницей смертельной аварии в Сочи, объяснила, по какой причине уехала с места ДТП. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

«Реальность такова, что я попала в ДТП, пострадала, с подбитой головой дошла до другого автомобиля и уехала домой, после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут медики. И я полетела домой к родным, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не могла бы там помочь ни руками, ни советами. Я могу оказать поддержку только связями и возможностями. А встать на дороге, чтобы мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали « Собчак осталась на месте происшествия и ничего не сделала» — это не конструктивно, это бред», — написала журналистка.

Напомним, машина, в которой передвигалась Ксения Собчак, попал в аварию 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mercedes, где в качестве пассажиров были телеведущая и еще два человека, во время обгона оказался на встречной полосе и столкнулся с Volkswagen, который отбросило на проезжавший мимо автобус.

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В результате ДТП погибла одна из пассажирок Volkswagen. Вторую пассажирку и водителя доставили в больницу в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, Собчак уехала с места журналистка входит в аэропорт Сочи вскоре после аварии, причем видимы повреждений у нее не наблюдается.

«Никто только не заметил, что я держусь за голову и вхожу не в ту дверь», — возразила на это Собчак.

Сотрудникам ГИБДД удалось установить, что Mercedes, которым управлял Олег Цой, передвигался на скорости 100 километров в час. Водитель признал свою вину в смертельной аварии. Он рассказал, что подвозил пассажиров в аэропорт - они возвращались после мероприятия с Розы Хутор.

Происшествия,Видео,Ксения Собчак,ГИБДД,
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