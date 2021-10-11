«Реальность такова, что я попала в ДТП, пострадала, с подбитой головой дошла до другого автомобиля и уехала домой, после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут медики. И я полетела домой к родным, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не могла бы там помочь ни руками, ни советами. Я могу оказать поддержку только связями и возможностями. А встать на дороге, чтобы мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали « Собчак осталась на месте происшествия и ничего не сделала» — это не конструктивно, это бред», — написала журналистка.