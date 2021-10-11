«Понятно, что водитель будет наказан. С учетом наблюдающегося в последнее время большого внимания к ДТП с участием звезд, блогеров и артистов рассчитывать на мягкий приговор выжившему водителю Собчак не приходится. А что касается самой Ксении - я бы здесь не переживал за ее ответственность. Она имела право покинуть место ДТП. И я уверен, что в случае необходимости она даст объяснения, которые не будут расходиться с объяснениями водителя. Поэтому здесь Собчак, к сожалению, просто попала в неприятную ситуацию, которая ее лично касаться не будет», - добавил Гавришев.