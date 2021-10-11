Телеведущая Ксения Собчак имела право покинуть место ДТП в Сочи, так как не была за рулем выехавшего на встречную полосу автомобиля Mercedes-Benz. Об этом в разговоре с «Рамблером» рассказал адвокат, управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.
«У Собчак статус свидетеля, так как она - пассажирка. Она, безусловно, лицо процессуальное. В условиях того, что в этой ужасной катастрофе погибли люди, ее участие понадобится с точки зрения показаний и так далее. Но вся ответственность будет лежать на водителях», - рассказал он.
Юрист отметил, что Собчак «неспроста» сделала заявление о том, что пред ДТП не давала указаний водителю ехать на высокой скорости.
«Она прекрасно понимала, что единственная возможность разделить ответственность с водителем будет только в том случае, если будет доказано, что он выполнял ее указания. Поэтому она, проконсультировавшись с юристами, сразу же отмела все сомнения на этот счет и попытки развивать эту тему, заявив, что шофер действовал самостоятельно», - отметил Гавришев.
По словам адвоката, устроившему ДТП водителю Mercedes «придется ответить сполна».
«Понятно, что водитель будет наказан. С учетом наблюдающегося в последнее время большого внимания к ДТП с участием звезд, блогеров и артистов рассчитывать на мягкий приговор выжившему водителю Собчак не приходится. А что касается самой Ксении - я бы здесь не переживал за ее ответственность. Она имела право покинуть место ДТП. И я уверен, что в случае необходимости она даст объяснения, которые не будут расходиться с объяснениями водителя. Поэтому здесь Собчак, к сожалению, просто попала в неприятную ситуацию, которая ее лично касаться не будет», - добавил Гавришев.
9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной Mercedes, где в качестве пассажиров были телеведущая Ксения Собчак и два члена ее команды, попал в аварию. Во время обгона автомобиль оказался на встречной полосе и столкнулся с Volkswagen, который отбросило на проезжавший мимо автобус. В результате ДТП погибла одна из пассажирок Volkswagen. Вторую пассажирку и водителя доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сотрудникам ГИБДД удалось установить, что Mercedes, которым управлял Олег Цой, передвигался на скорости 100 километров в час. Водитель признал свою вину в смертельной аварии. После инцидента Собчак уехала с места ДТП на такси.