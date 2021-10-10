Стала известна личность погибшей в ДТП с Собчак

Жертвой аварии в Сочи, виновником которой стал водитель телеведущей Ксении Собчак, стала 35-летняя Екатерина Тарасова, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, она вела курсы по растяжке и медитации. За несколько часов до ДТП она выложила сторис и написала: «Я выбираю жизнь, я хочу быть живой».

Водитель Собчак, 39-летний Олег Цой, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen, в котором находилась Тарасова и еще двое людей. От удара машину отбросило на микроавтобус.

В результате ехавшие в Volkswagen Тарасова и 29-летняя женщина погибли, а 28-летний водитель получил травмы.