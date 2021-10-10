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МЧС обновило данные о числе погибших в авиакатастрофе в Татарстане

Ювелина Бернст
53 минуты назад

При жесткой посадке самолета L-410 в Татарстане погибли 15 человек, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе МЧС.

МЧС обновило данные о числе погибших в авиакатастрофе в Татарстане
Фото: TelegramTelegram

Всего на борту находились 22 человека — 20 парашютистов и два члена экипажа. Ранее сообщалось, что пилоты погибли.

Таким образом, семерых человек удалось спасти. Их госпитализировали. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

На месте ЧП работают более 50 спасателей, привлечены 17 единиц техники.

Самолет потерпел крушение утром 10 октября около базы РЭС в городе Мензелинск в Татарстане. Предварительной причиной трагедии назвали перегруз, так как на борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями. Также рассматриваются версии неисправности самолета и ошибки экипажа. Следователи организовали проверку по факту произошедшего.

Лайнер принадлежал Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) и находился в эксплуатации 34 года.

12 сентября такой же самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли.

Эта трагедия вошла в череду авиакатастроф, которые участились за последние месяцы с российскими лайнерами. «Rambler» вспомнил самые громкие из них.

Происшествия,ДОСААФ,МЧС,РИА Новости,
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