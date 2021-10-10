Нелетный год: Как 2021-й стал «черным» для России

Утром 10 октября в городе Мензелинск в Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолет L-410. На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Жертвами ЧП стали 16 человек, в том числе пилоты. Эта трагедия продолжила череду авиакатастроф, которые участились за последние месяцы в российской авиации. «Rambler» вспомнил самые громкие из них.

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6 ИЮЛЯ. В поселке Палана в Камчатском крае при выполнении планового рейса разбился Ан-26. При заходе на посадку экипаж совершил ошибку и авиалайнер столкнулся с сопкой. Погибли все находившиеся на его борту 28 человек, из них 6 членов экипажа.

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12 АВГУСТА. Другая трагедия на Камчатке произошла 12 августа в Кроноцком заповеднике. Там разбился вертолет Ми-8 с туристами на борту. Причиной крушения назвали погодные условия и неисправность вертолета. В тот день там стоял туман. Из 13 туристов и трех членов экипажа спаслись только восемь человек.

14 АВГУСТА. Всего через два дня после ЧП на Камчатке Россия понесла еще одну потерю — в Турции при тушении пожаров рухнул самолет МЧС Бе-200. Погибли все находящиеся на борту: пять российских военных, а также три турка, указывавшие очаги пожара. Бе-200 упал на юге страны при заходе на посадку после тушения огня в районе турецкого Адана.

12 СЕНТЯБРЯ. В Иркутской области разбился L-410. Самолет, на борту которого находились 14 человек, совершил жесткую посадку после того, как пилот решил зайти на второй круг. Самолет загорелся при посадке, упал в тайгу и разрушился. Большинство пассажиров были заблокированы в машине. Четверо, в том числе пилот, погибли.

22 СЕНТЯБРЯ. Еще одно громкое крушение произошло на территории Большехехцирского заповедника в Хабаровском крае. Транспортный самолет Ан-26КПА выполнял технический рейс. Самолета врезался в гору и разбился, расколовшись на несколько фрагментов. На его борту находились шесть членов экипажа, все погибли.

3 ОКТЯБРЯ. В окрестностях населенного пункта Детский городок ЗИЛ в Подмосковье потерпел крушение вертолет Robinson R-44. Воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет. На борту присутствовали три человека. Все они погибли. Причиной ЧП стало нарушение правил безопасности.