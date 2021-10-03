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При задержании вероятного убийцы студенток в Гае применили оружие

Ювелина Бернст
3 октября 2021

Подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области задерживали со стрельбой, сообщил «Московскому комсомольцу» источник в правоохранительных органах.

При задержании вероятного убийцы студенток в Гае применили оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что никто не пострадал.

Подозреваемый Александр Лазарев угнал «ВАЗ-2110» и пытался скрыться, поэтому правоохранителям пришлось открыть огонь по колесам автомобиля, объяснил источник.

Оперативники быстро вышли на след угонщика и блокировали машину в сельской местности, добавил собеседник.

Лазарев был задержан в Орске и препровожден к следователю для допроса и производства следственных и процессуальных действий. Мужчина объявили в розыск после того, как его вещи были найдены окровавленными недалеко от места убийства.

30-летний Лазарев два месяца назад вышел из колонии строго режима после 9,5 лет заключения за убийство. В 2012 году он в состоянии алкогольного опьянения зарезал директора бара «Апельсин» в Орске. До этого он был осужден за разбой и освобожден досрочно.

Сейчас его подозревают в убийстве трех девушек в возрасте от 17 до 19 лет, тела которых с колото-резаными ранами были обнаружены 30 сентября в Гае. Погибшие приехали из Башкирии для учебы в медицинском колледже, они вместе снимали жилье.

Происшествия,Убийство ,Стрельба в колледже,Александр Лазарев,МВД,Московский комсомолец,
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