При задержании вероятного убийцы студенток в Гае применили оружие

Подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области задерживали со стрельбой, сообщил «Московскому комсомольцу» источник в правоохранительных органах.
Он уточнил, что никто не пострадал.
Подозреваемый Александр Лазарев угнал «ВАЗ-2110» и пытался скрыться, поэтому правоохранителям пришлось открыть огонь по колесам автомобиля, объяснил источник.
Оперативники быстро вышли на след угонщика и блокировали машину в сельской местности, добавил собеседник.
Лазарев был задержан в Орске и препровожден к следователю для допроса и производства следственных и процессуальных действий. Мужчина объявили в розыск после того, как его вещи были найдены окровавленными недалеко от места убийства.
30-летний Лазарев два месяца назад вышел из колонии строго режима после 9,5 лет заключения за убийство. В 2012 году он в состоянии алкогольного опьянения зарезал директора бара «Апельсин» в Орске. До этого он был осужден за разбой и освобожден досрочно.
Сейчас его подозревают в убийстве трех девушек в возрасте от 17 до 19 лет, тела которых с колото-резаными ранами были обнаружены 30 сентября в Гае. Погибшие приехали из Башкирии для учебы в медицинском колледже, они вместе снимали жилье.