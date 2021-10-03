Задержан подозреваемый в убийстве трех студенток из Башкирии

Подозреваемый в убийстве трех студенток медицинского колледжа в городе Гай Александр Лазарев задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД Оренбургской области.

Фото: ТАСС ТАСС

В ведомстве рассказали, что Лазарева задержали при попытке угона машины, передает Telegram-канал 112.

Его объявили в розыск после того, как его вещи были найдены окровавленными у водонапорной башни недалеко от места убийства.

Лазарев отсидел 9,5 лет в колонии строгого режима за убийство в 2012 году директора бара «Апельсин» в Орске. Находясь в состоянии алкогольного опьянения он нанес жертве удар ножом в шею. Два месяца назад он вышел на свободу. До этого Лазарев был осужден за разбой и освобожден досрочно. Его поиски продолжаются.