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Задержан подозреваемый в убийстве трех студенток из Башкирии

Ювелина Бернст
14 минут назад

Подозреваемый в убийстве трех студенток медицинского колледжа в городе Гай Александр Лазарев задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД Оренбургской области.

Задержан подозреваемый в убийстве трех студенток из Башкирии
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве рассказали, что Лазарева задержали при попытке угона машины, передает Telegram-канал 112.

Его объявили в розыск после того, как его вещи были найдены окровавленными у водонапорной башни недалеко от места убийства.

Лазарев отсидел 9,5 лет в колонии строгого режима за убийство в 2012 году директора бара «Апельсин» в Орске. Находясь в состоянии алкогольного опьянения он нанес жертве удар ножом в шею. Два месяца назад он вышел на свободу. До этого Лазарев был осужден за разбой и освобожден досрочно. Его поиски продолжаются.

30 сентября в Гае были обнаружены тела трех девушек в возрасте от 17 до 19 лет с колото-резаными ранами. Погибшими оказались учащиеся медицинского колледжа из Башкирии, которые вместе снимали жилье. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Происшествия,Александр Лазарев,ФСИН,
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