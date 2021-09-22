На помощника президента Украины Сергея Шефира совершено покушение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Факт нападения подтвердило МВД республики – там говорят, что машину первого помощника Владимира Зеленского обстреляли под Киевом.

Известно, что Шефир ехал на автомобиле из дома на работу. Путь пролегал через лес, где его ожидали злоумышленники. С разных сторон автотрассы были произведены несколько автоматных очередей. В общей сложности неизвестные выпустили около 12-15 пуль по машине, сообщает Obozrevatel.com.

Водитель Шефира находится в очень тяжелом состоянии, его поместили в отделение реанимации одной из больниц. Сам Шефир в результате произошедшего ранений не получил.