Известно, что Шефир ехал на автомобиле из дома на работу. Путь пролегал через лес, где его ожидали злоумышленники. С разных сторон автотрассы были произведены несколько автоматных очередей. В общей сложности неизвестные выпустили около 12-15 пуль по машине, сообщает Obozrevatel.com.
Водитель Шефира находится в очень тяжелом состоянии, его поместили в отделение реанимации одной из больниц. Сам Шефир в результате произошедшего ранений не получил.
Напомним, Сергей Шефир занял должность первого помощника президента Украины в конце мая 2019 года. Также является учредителем и директором «Студии Квартал 95», украинской компании по организации концертов и производству аудиовизуального контента, сценаристом и продюсером.