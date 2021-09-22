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Кадры с места расстрела автомобиля помощника Зеленского

Александр Котлеткин
1 час назад

На помощника президента Украины Сергея Шефира совершено покушение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

На помощника президента Украины Сергея Шефира совершено покушение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
1/8 На помощника президента Украины Сергея Шефира совершено покушение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Фото: МВД Украины
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Факт нападения подтвердило МВД республики – там говорят, что машину первого помощника Владимира Зеленского обстреляли под Киевом.
2/8 Факт нападения подтвердило МВД республики – там говорят, что машину первого помощника Владимира Зеленского обстреляли под Киевом.
Фото: МВД Украины
Известно, что Шефир ехал на автомобиле из дома на работу. Путь пролегал через лес, где его ожидали злоумышленники.
3/8 Известно, что Шефир ехал на автомобиле из дома на работу. Путь пролегал через лес, где его ожидали злоумышленники.
Фото: МВД Украины
С разных сторон автотрассы были произведены несколько автоматных очередей. В общей сложности неизвестные выпустили около 12-15 пуль по машине, сообщает Obozrevatel.com.
4/8 С разных сторон автотрассы были произведены несколько автоматных очередей. В общей сложности неизвестные выпустили около 12-15 пуль по машине, сообщает Obozrevatel.com.
Фото: МВД Украины
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Водитель Шефира находится в очень тяжелом состоянии, его поместили в отделение реанимации одной из больниц.
5/8 Водитель Шефира находится в очень тяжелом состоянии, его поместили в отделение реанимации одной из больниц.
Фото: МВД Украины
Сам Шефир в результате произошедшего ранений не получил.
6/8 Сам Шефир в результате произошедшего ранений не получил.
Фото: МВД Украины
Напомним, Сергей Шефир занял должность первого помощника президента Украины в конце мая 2019 года.
7/8 Напомним, Сергей Шефир занял должность первого помощника президента Украины в конце мая 2019 года.
Фото: МВД Украины
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Также является учредителем и директором «Студии Квартал 95», украинской компании по организации концертов и производству аудиовизуального контента, сценаристом и продюсером.
8/8 Также является учредителем и директором «Студии Квартал 95», украинской компании по организации концертов и производству аудиовизуального контента, сценаристом и продюсером.
Фото: МВД Украины

Факт нападения подтвердило МВД республики – там говорят, что машину первого помощника Владимира Зеленского обстреляли под Киевом.

Известно, что Шефир ехал на автомобиле из дома на работу. Путь пролегал через лес, где его ожидали злоумышленники. С разных сторон автотрассы были произведены несколько автоматных очередей. В общей сложности неизвестные выпустили около 12-15 пуль по машине, сообщает Obozrevatel.com.

Водитель Шефира находится в очень тяжелом состоянии, его поместили в отделение реанимации одной из больниц. Сам Шефир в результате произошедшего ранений не получил.

Напомним, Сергей Шефир занял должность первого помощника президента Украины в конце мая 2019 года. Также является учредителем и директором «Студии Квартал 95», украинской компании по организации концертов и производству аудиовизуального контента, сценаристом и продюсером.

Происшествия,Фото,Владимир Зеленский,МВД,
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