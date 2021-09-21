Эксперты по безопасности по просьбе «Рамблера» оценили действия профессора Олега Сыромятникова, который во время стрельбы в пермском университете не стал останавливать занятие и закрыл на замок дверь в аудиторию.
«Он сделал все правильно, картечь - не пуля, она дверь не пробьет, если дверь стальная. Это во-первых. Во-вторых, он не допустил, чтобы студенты прыгали в окна, не калечились. Третье - надо было завалить дверь, а также заклинить ручки, чтобы их не выдернули», - заявил подполковник милиции в отставке, член совета ветеранов ОМОН Виталий Кийко.
Он также отметил, что в России по примеру западных стран следует проводить тренировочные занятия, на которых бы отрабатывались действия на случай чрезвычайных ситуаций, в том числе и таких, которая произошла в пермском университете.
Инструктор спецназа, бывший сотрудник МЧС Александр Ластовина также назвал правильными действия пермского педагога.
«Если бежать некуда - надо было еще забаррикадировать дверь. Никто же не знал, с какой стороны шел нападавший. Мое субъективное мнение: он правильно сделал, что не дал студентам разбегаться с криками и воплями. Это бы еще больше привлекло внимание. Своими действиями он позволил избежать ненужных смертей. В данном случае это было единственное решение - закрыться на замок. А если бы студенты столкнулись с этим человеком (стрелком, которым, предположительно, является 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров - прим. ред.) - они могли бы погибнуть. А так никто из находившихся в аудитории не пострадал», - сказал Ластовина.
Специалист вместе с тем ответил на вопрос о том, не стоило ли профессору прекратить читать лекцию и соблюдать тишину, чтобы не привлечь внимание стрелка.
«Может быть, если бы он не продолжил читать лекцию - были бы визги, напряженность, кто-то бы плакал, кричал. Это могло бы привлечь террориста. Но сложно сказать, как оно было бы. Мы можем говорить о том, что есть. А поскольку действия профессора ни к чему плохому не привели - они уже априори были правильными», - добавил эксперт.
Ранее Сыромятников рассказал, что после информации о стрельбе в университете он созвонился с деканом, который настоял на продолжении занятий. Педагог закрыл металлическую дверь в аудиторию и продолжал читать лекцию.