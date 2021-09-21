«Если бежать некуда - надо было еще забаррикадировать дверь. Никто же не знал, с какой стороны шел нападавший. Мое субъективное мнение: он правильно сделал, что не дал студентам разбегаться с криками и воплями. Это бы еще больше привлекло внимание. Своими действиями он позволил избежать ненужных смертей. В данном случае это было единственное решение - закрыться на замок. А если бы студенты столкнулись с этим человеком (стрелком, которым, предположительно, является 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров - прим. ред.) - они могли бы погибнуть. А так никто из находившихся в аудитории не пострадал», - сказал Ластовина.