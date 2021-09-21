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Продолживший лекцию преподаватель при стрельбе объяснил свои действия

Елена Прошина
29 минут назад

Преподаватель Пермского государственного национального исследовательского университета Олег Сыромятников продолжил вести лекцию, когда началась стрельба в учебном заведении, сообщает издание 59.ru.

Продолживший лекцию при стрельбе преподаватель объяснился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина назвал свои действия правильными. Он сослался на декана, с которым созванивался после информации о стрельбе в восьмом корпусе. Руководство настояло на продолжении занятий.

Преподаватель закрыл металлическую дверь в аудиторию. Он заверил, что ее невозможно пробить выстрелом.

«Тем более, пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию», — заявил Сыромятников.

Лекция продолжилась несмотря на звуки выстрелов и сигнализацию, которая вскоре выключилась. Спустя 18 минут студенты обратились к Сыромятникову, ссылаясь на сообщения в соцсетях. В интернете говорилось о стрелке и необходимости забаррикадироваться под партами. Однако преподаватель призвал продолжить занятие.

Стрельба произошла 20 сентября. Огонь открыл 18-летний Тимур Бекмансуров. По официальным данным, при происшествии погибли шесть человек, еще 28 были ранены. Состояние девяти человек оценивается как тяжелое.

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