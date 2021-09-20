В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Кадры с места стрельбы в Перми

Александр Котлеткин
32 минуты назад

18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, ранен при задержании. Об этом сообщает ТАСС.

18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, ранен при задержании. Об этом сообщает ТАСС.
1/8 18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, ранен при задержании. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Сегодня днем молодой человек открыл огонь на улице, после чего зашел в здание вуза и продолжил стрельбу там.
2/8 Сегодня днем молодой человек открыл огонь на улице, после чего зашел в здание вуза и продолжил стрельбу там.
Фото: РИА Новости
Гильза у ворот Пермского государственного университета
3/8 Гильза у ворот Пермского государственного университета
Фото: РИА Новости
Студенты спасались от неизвестного, выпрыгивая из окон.
4/8 Студенты спасались от неизвестного, выпрыгивая из окон.
Фото: Соцсети
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Позднее стало известно, что стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров.
5/8 Позднее стало известно, что стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров.
Фото: Соцсети
По информации МВД, оружие у молодого человека было огнестрельным.
6/8 По информации МВД, оружие у молодого человека было огнестрельным.
Фото: Соцсети
По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек, еще 6 человек пострадали.
7/8 По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек, еще 6 человек пострадали.
Фото: Соцсети
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/8 

Сегодня днем молодой человек открыл огонь на улице, после чего зашел в здание вуза и продолжил стрельбу там. Студенты спасались от неизвестного, выпрыгивая из окон.

Позднее стало известно, что стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. По информации МВД, оружие у молодого человека было огнестрельным.

По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек, еще 6 человек пострадали.

Происшествия,Фото,
4
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители