18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, ранен при задержании. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня днем молодой человек открыл огонь на улице, после чего зашел в здание вуза и продолжил стрельбу там. Студенты спасались от неизвестного, выпрыгивая из окон.

Позднее стало известно, что стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. По информации МВД, оружие у молодого человека было огнестрельным.