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Появились подробности убийства девочки на дне рождения подруги

Майк Габриелян
19 минут назад

Стали известны подробности изнасилования и убийства девочки на дне рождения подруги в Башкирии. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Появились подробности убийства девочки на дне рождения подруги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По версии следствия, 26 августа компания несовершеннолетних справляла день рождения на улице в селе Питяково. Впоследствии к молодым людям присоединились подозреваемые. Один из них предложил продолжить празднование в его частном доме. Компания молодежи переместилась туда. Хозяева дождались, когда все разойдутся, и напали на подростка.

«Находясь в частном доме, после того, как другие участники застолья разошлись, подозреваемые совершили в отношении потерпевшей преступления против половой неприкосновенности, после чего задушили, а тело спрятали недалеко от дома в яме», - сказано в сообщении управления СКР по Башкирии.

Ночью 27 августа в полицию обратилась мать 15-летней школьницы. Она рассказала, что дочь ушла к подруге на день рождения и не вернулась. Вскоре тело подростка с признаками насильственной смерти нашли в яме в селе Питяково Бирского района.

В Башкирии девочку изнасиловали и убили на дне рождения подруги

В тот же день СКР и полиция задержали подозреваемых. Это жители села Питяково, 21 и 24 лет. Они сознались в преступлении.

Издание «Царьград» пишет, что оба подозреваемых ранее имели судимости.

Происшествия,СКР,Башкортостан,
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