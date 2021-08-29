В Башкирии девочку изнасиловали и убили на дне рождения подруги

Следственный комитет Башкортостана сообщил о задержании двух подозреваемых в изнасиловании и убийстве 15-летней местной жительницы.

Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС © Валерий Шарифулин/ТАСС

Трагедия произошла в ночь с 26 на 27 августа в Бирском районе республики. Компания несовершеннолетних, вместе с жертвой, справляла день рождения на улице в селе Питяково. В какой-то момент к ним присоединились местные жители 21 и 24 лет. Один из них предложил продолжить празднование у него дома.

Позднее, когда другие участники застолья разошлись, эти молодые люди изнасиловали девочку, затем задушили ее, а тело спрятали недалеко от дома в яме. Мать убитой, не дождавшись возвращения домой дочери, обратилась в полицию.