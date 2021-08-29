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В Башкирии девочку изнасиловали и убили на дне рождения подруги

Елена Прошина
1 час назад

Следственный комитет Башкортостана сообщил о задержании двух подозреваемых в изнасиловании и убийстве 15-летней местной жительницы.

В Башкирии девочку изнасиловали и убили на дне рождения подруги
Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС© Валерий Шарифулин/ТАСС

Трагедия произошла в ночь с 26 на 27 августа в Бирском районе республики. Компания несовершеннолетних, вместе с жертвой, справляла день рождения на улице в селе Питяково. В какой-то момент к ним присоединились местные жители 21 и 24 лет. Один из них предложил продолжить празднование у него дома.

Позднее, когда другие участники застолья разошлись, эти молодые люди изнасиловали девочку, затем задушили ее, а тело спрятали недалеко от дома в яме. Мать убитой, не дождавшись возвращения домой дочери, обратилась в полицию.

Следственный комитет сообщает, что в настоящее время оба подозреваемых задержаны и дают признательные показания. Одному из них уже предъявлено обвинение по статье 105 УК («убийство»), статье 131 УК («изнасилование»), и статье 132 УК («насильственные действия сексуального характера»). Второму преступнику обвинение предъявят в ближайшее время.

Происшествия,СКР,Башкортостан,Бирск,
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