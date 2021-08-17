В Московской области потерпел крушение опытный образец нового российского транспортника Ил-112В.
Самолет прибыл в Жуковский 13 августа, его должны были демонстрировать на форуме «Армия-2021». Во время тренировочного полета при заходе на посадку в 1,5 км от Кубинки у него загорелся правый двигатель, самолет завалился в крен и рухнул в лесу. При столкновении с землей самолет взорвался и полностью разрушился.
На борту было три человека, в том числе Герой России летчик-испытатель Николай Куимов. Все они погибли.