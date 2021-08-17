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Крушение Ил-112В в Подмосковье: очевидцы сняли момент падения самолета

Газета.Ru
35 минут назад

В Московской области потерпел крушение опытный образец нового российского транспортника Ил-112В.

Военно-транспортный самолет Ил-112В с горящим правым двигателем во время катастрофы в ходе тренировочного полета в районе аэродрома «Кубинка», 17 августа 2021 года
1/9 Военно-транспортный самолет Ил-112В с горящим правым двигателем во время катастрофы в ходе тренировочного полета в районе аэродрома «Кубинка», 17 августа 2021 года
Фото: Дмитрий Овчинников/ТАСС
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Военно-транспортный самолет Ил-112В с горящим правым двигателем во время катастрофы в ходе тренировочного полета в районе аэродрома «Кубинка», 17 августа 2021 года
2/9 Военно-транспортный самолет Ил-112В с горящим правым двигателем во время катастрофы в ходе тренировочного полета в районе аэродрома «Кубинка», 17 августа 2021 года
Фото: Дмитрий Овчинников/ТАСС
Военно-транспортный самолет Ил-112В с горящим правым двигателем во время катастрофы в ходе тренировочного полета в районе аэродрома «Кубинка», 17 августа 2021 года
3/9 Военно-транспортный самолет Ил-112В с горящим правым двигателем во время катастрофы в ходе тренировочного полета в районе аэродрома «Кубинка», 17 августа 2021 года
Фото: Дмитрий Овчинников/ТАСС
Военно-транспортный самолет Ил-112В с горящим правым двигателем во время катастрофы в ходе тренировочного полета в районе аэродрома «Кубинка», 17 августа 2021 года
4/9 Военно-транспортный самолет Ил-112В с горящим правым двигателем во время катастрофы в ходе тренировочного полета в районе аэродрома «Кубинка», 17 августа 2021 года
Фото: Дмитрий Овчинников/ТАСС
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Взрыв на месте катастрофы военно-транспортного самолета Ил-112В, упавшего в районе аэродрома «Кубинка», 17 августа 2021 года
5/9 Взрыв на месте катастрофы военно-транспортного самолета Ил-112В, упавшего в районе аэродрома «Кубинка», 17 августа 2021 года
Фото: Дмитрий Овчинников/ТАСС
На месте крушения Ил-112В в Подмосковье
6/9 На месте крушения Ил-112В в Подмосковье
Фото: baza/Telegram
Военно-транспортный самолет Ил-112В, март 2021 года
7/9 Военно-транспортный самолет Ил-112В, март 2021 года
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Военно-транспортный самолет Ил-112В во время тренировочного полёта, март 2021 года
8/9 Военно-транспортный самолет Ил-112В во время тренировочного полёта, март 2021 года
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Погибший в Подмосковье экипаж Ил-112
9/9 Погибший в Подмосковье экипаж Ил-112
Фото: «Воронежское акционерное самолетостроительное Общество»

Самолет прибыл в Жуковский 13 августа, его должны были демонстрировать на форуме «Армия-2021». Во время тренировочного полета при заходе на посадку в 1,5 км от Кубинки у него загорелся правый двигатель, самолет завалился в крен и рухнул в лесу. При столкновении с землей самолет взорвался и полностью разрушился.

На борту было три человека, в том числе Герой России летчик-испытатель Николай Куимов. Все они погибли.

Происшествия,Фото,Николай Куимов,Московская Область,Жуковский,
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