Военно-транспортный самолет Ил-112В с горящим правым двигателем во время катастрофы в ходе тренировочного полета в районе аэродрома «Кубинка», 17 августа 2021 года

Военно-транспортный самолет Ил-112В с горящим правым двигателем во время катастрофы в ходе тренировочного полета в районе аэродрома «Кубинка», 17 августа 2021 года

Военно-транспортный самолет Ил-112В с горящим правым двигателем во время катастрофы в ходе тренировочного полета в районе аэродрома «Кубинка», 17 августа 2021 года

Военно-транспортный самолет Ил-112В с горящим правым двигателем во время катастрофы в ходе тренировочного полета в районе аэродрома «Кубинка», 17 августа 2021 года

Самолет прибыл в Жуковский 13 августа, его должны были демонстрировать на форуме «Армия-2021». Во время тренировочного полета при заходе на посадку в 1,5 км от Кубинки у него загорелся правый двигатель, самолет завалился в крен и рухнул в лесу. При столкновении с землей самолет взорвался и полностью разрушился.