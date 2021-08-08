В Москве арестовали боксера Аветисяна

Московский суд арестовал профессионального боксера Арутюна Аветисяна по делу о разбое с применением оружия. О решении судьи сообщает ТАСС.

Фото: Instagram Instagram

Накануне спортсмена задержали в столице по подозрению в разбойном нападении на мужчину. Инцидент произошёл 4 августа, около кафе на улице Сталеваров.

По версии следствия, спортсмен и его знакомые спланировали преступление, зная, что у жертвы будет крупная сумма денег. У потерпевшего похитили 900 тысяч рублей.

СМИ сообщали, что знакомая спортсмена решила одолжить деньги у своего приятеля. Когда деньги были переданы, и женщина должна была написать расписку, на сцене появился Аветисян и избил мужчину. После инцидента потерпевший обратился в полицию.

В минувшем июне Арутюн Аветисян уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Спортсмена обвинили в избиении знакомой. Он встретил её в магазине, во время разговора вспыхнула ссора. Боксер начал бить и душить женщину, а затем достал нож и угрожал расправой.