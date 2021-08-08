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В Москве арестовали боксера Аветисяна

Майк Габриелян
23 минуты назад

Московский суд арестовал профессионального боксера Арутюна Аветисяна по делу о разбое с применением оружия. О решении судьи сообщает ТАСС.

В Москве арестовали боксера Аветисяна
Фото: InstagramInstagram

Накануне спортсмена задержали в столице по подозрению в разбойном нападении на мужчину. Инцидент произошёл 4 августа, около кафе на улице Сталеваров.

По версии следствия, спортсмен и его знакомые спланировали преступление, зная, что у жертвы будет крупная сумма денег. У потерпевшего похитили 900 тысяч рублей.

СМИ сообщали, что знакомая спортсмена решила одолжить деньги у своего приятеля. Когда деньги были переданы, и женщина должна была написать расписку, на сцене появился Аветисян и избил мужчину. После инцидента потерпевший обратился в полицию.

В Москве за разбой задержан боксер Арутюн Аветисян

В минувшем июне Арутюн Аветисян уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Спортсмена обвинили в избиении знакомой. Он встретил её в магазине, во время разговора вспыхнула ссора. Боксер начал бить и душить женщину, а затем достал нож и угрожал расправой.

За боксерскую карьеру Аветисян одержал 13 побед в 13 поединках. Восемь из них— нокаутом. Последний бой с его участием состоялся в мае 2019 года. Тогда он победил аргентинца Сесара Эрнана Рейносо.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
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