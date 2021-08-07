В Москве за разбой задержан боксер Арутюн Аветисян

Профессиональный боксер Арутюн Аветисян задержан в столице по подозрению в участии в разбойном нападении. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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27-летний боксер Арутюн Аветисян задержан московскими полицейскими за участие в разбое. По данным неназванного источника издания, знакомая спортсмена решила одолжить некую сумму денег у своего приятеля. Якобы в момент, когда деньги были переданы и женщина должна была написать расписку об их получении, на сцене появился Аветисян и избил мужчину. Сразу после инцидента последний обратился в полицию.

Напомним, что в начале текущего лета Арутюн Аветисян уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Тогда речь шла об избиении спортсменом представительницы прекрасного пола. Сообщалось, что Аветисян случайно встретил свою знакомую в магазине. В беседе с ним та оскорбила спортсмена. В ответ боксер принялся ее душить, а затем достал нож и угрожал расправой. Также, по словам потерпевшей, спортсмен нанес ей несколько ударов по лицу.