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Обвиняемый в стрельбе в казанской школе назвал ОНК мотив преступления

RT на русскомиещё 3
49 минут назад

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев, находящийся в психиатрическом отделении московского СИЗО «Бутырка», назвал мотивом совершённого им преступления ненависть. Об этом RT рассказали члены ОНК Москвы, посетившие Галявиева.

Устроивший расстрел в казанской школе раскаялся
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошёл (стрелять. — RT)», — привёл слова Галявиева один из членов комиссии.

По словам правозащитника, обвиняемый не знаком с результатами судебно-психиатрической экспертизы, но утверждает, что сейчас чувствует себя вменяемым.

«Может, на момент нападения я был невменяемым, но теперь вменяем и раскаиваюсь, вину признаю», — заявил Галявиев членам ОНК.

Правозащитник уточнил, что арестованный содержится в СИЗО в трёхместной камере, у него два соседа: один обвиняется в убийстве, второй — в разбое. По его словам, отношения с сокамерниками у него нормальные. Галявиев пожаловался ОНК, что давно не получал писем, сообщил, что хочет вернуться в Казань, и надеется на то, что следствие разрешит ему свидание с родителями.

Казанского стрелка Галявиева признали невменяемым

Кроме того, обвиняемый рассказал, что в Москве получил две передачи: одну в СИЗО, а другую в НИИ им. Сербского, где проходил судебно-психиатрическую экспертизу.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что психолого-психиатрическая экспертиза, проводимая в отношении Ильназа Галявиева, ещё не завершена.

В результате стрельбы 11 мая в казанской гимназии погибли семь детей и двое взрослых. Правоохранительные органы арестовали открывшего огонь Ильназа Галявиева, он полностью признал вину.

Происшествия,Ильназ Галявиев,ФСИН,СКР,МВД,Москва,
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