Осужденный за нападение на московских полицейских американец пропал

Студент из Техаса Тревор Рид, осужденный в России за нападение на полицейских в Москве летом 2019 года, пропал: посольство США в России не может получить информацию о его местонахождении уже несколько недель. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Государственного департамента США.

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Ведомство обеспокоено тем, что уже три недели посольство не уведомляют о местонахождении американца.

«Мы продолжим оказывать давление на российские власти для того, чтобы к Риду был предоставлен консульский доступ», — отмечается в заявлении Госдепа.

В середине июля ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил, что, скорее всего, отбывать наказание Рид будет в одной из колоний Мордовии. 30 июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Тревора Рида к девяти годам лишения свободы. 28-летнего американца признали виновным по статье 318 («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») УК РФ.