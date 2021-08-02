СК возбудил уголовное дело против олигарха Коломойского

Против украинского олигарха Игоря Коломойского возбудили уголовное дело. В России он подозревается в создании преступного сообщества, сообщает Телеграм-канал Baza.

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Это касается давнего скандала, связанного с предприятием «Татнефть». В 1990-х оно участвовало в создании украинской компании «Укртатнафта», но девяностые подошли к концу, а в 2007 году ее владельцем стал Игорь Коломойский.

Следователи Татарстана решили глубже изучить историю этого конфликта и выявили преступление.

Как считает следствие, в декабре 2006 года Коломойский вместе с другими крупными бизнесменами из Украины – Геннадием Боголюбовым, Александром Ярославским и Павлом Овчаренко организовали преступное сообщество с целью кражи нефти.

Предприниматели реализовали задуманное уже на следующий год, – по мнению следствия, Коломойский с компаньонами "нагрели" «Татнефть» на 4 млрд долларов.

Отмечается, что схема была простой: «Укртатнафта» получила крупную партию нефти, а далее «банда Коломойского» отстранила от работы управленцев и акционеров со стороны Татарстана. При этом сырье они оставили себе.