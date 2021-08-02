СК возбудил уголовное дело против олигарха Коломойского

Против украинского олигарха Игоря Коломойского возбудили уголовное дело. В России он подозревается в создании преступного сообщества, сообщает Телеграм-канал Baza.
Это касается давнего скандала, связанного с предприятием «Татнефть». В 1990-х оно участвовало в создании украинской компании «Укртатнафта», но девяностые подошли к концу, а в 2007 году ее владельцем стал Игорь Коломойский.
Следователи Татарстана решили глубже изучить историю этого конфликта и выявили преступление.
Как считает следствие, в декабре 2006 года Коломойский вместе с другими крупными бизнесменами из Украины – Геннадием Боголюбовым, Александром Ярославским и Павлом Овчаренко организовали преступное сообщество с целью кражи нефти.
Предприниматели реализовали задуманное уже на следующий год, – по мнению следствия, Коломойский с компаньонами "нагрели" «Татнефть» на 4 млрд долларов.
Отмечается, что схема была простой: «Укртатнафта» получила крупную партию нефти, а далее «банда Коломойского» отстранила от работы управленцев и акционеров со стороны Татарстана. При этом сырье они оставили себе.
27 июля Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества». Теперь Игорю Коломойскому может грозить до 20 лет тюремного заключения.