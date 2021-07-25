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Стала известна вероятная причина смерти амурского министра

Ювелина Бернст
49 минут назад

Министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков мог получить смертельную травму от удара головой о бетонный тротуар, сообщает Telegram-канал «112».

У умершего амурского министра нашли повреждение черепа
Фото: © Правительство Амурской области© Правительство Амурской области

По предварительным данным, министр скончался из-за отека мозга, говорится в сообщении. Уточняется, что у Курдюкова было повреждение в левой височной области и в районе затылка. Было это избиение или падение - неизвестно.

По данным Telegram-канала Baza, полиция возбудила дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По делу свидетелем проходит мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин, с которым у чиновника был конфликт, пишет «112». Полицейским Шкарин якобы сказал, что никого не бил, а Курдюков был сильно пьян.

Курдюков умер 24 июля в возрасте 39 лет. Baza сообщала, что 17 июля министр отдыхал со знакомыми на базе отдыха «Берлога». Там к его супруге начали приставать, что привело к конфликту. Позже тем же вечером Курдюков пропал. Его нашли без сознания, с проломленной головой. После этого чиновника госпитализировали, он был уже в коме. Курдюкова прооперировали и подключили к аппарату ИВЛ.

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Александр Курдюков после окончания Амурского государственного университета по специальности «Информационные системы» работал программистом в «Далькомбанке». В 2010 году он получил должность в региональном правительстве. Министерство цифрового развития региона Курдюков возглавлял с января 2021 года.

Происшествия,Амурская Область,
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