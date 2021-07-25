Глава Минцифры Амурской области умер после драки

Министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков умер в возрасте 39 лет. О его смерти сообщил в Telegram губернатор региона Василий Орлов.

Фото: Министерство цифрового развития и связи Амурской области Министерство цифрового развития и связи Амурской области

Он уточнил, что Курдюков скончался вечером 24 июля.

По данным Telegram-канала Baza, 17 июля министр отдыхал со знакомыми на базе отдыха «Берлога». Там к его супруге начали приставать, что привело к конфликту. Позже тем же вечером Курдюков пропал. Его нашли без сознания, с проломленной головой. После этого чиновника госпитализировали, он впал в кому.

Как рассказали РИА "Новости" в министерстве, Курдюков с 19 июля находился на больничном, а его обязанности в это время исполнял его заместитель.

Полиция и СК ситуацию пока не прокомментировали.