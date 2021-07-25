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Глава Минцифры Амурской области умер после драки

Ювелина Бернст
55 минут назад

Министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков умер в возрасте 39 лет. О его смерти сообщил в Telegram губернатор региона Василий Орлов.

Глава Минцифры Амурской области умер после драки
Фото: Министерство цифрового развития и связи Амурской областиМинистерство цифрового развития и связи Амурской области

Он уточнил, что Курдюков скончался вечером 24 июля.

По данным Telegram-канала Baza, 17 июля министр отдыхал со знакомыми на базе отдыха «Берлога». Там к его супруге начали приставать, что привело к конфликту. Позже тем же вечером Курдюков пропал. Его нашли без сознания, с проломленной головой. После этого чиновника госпитализировали, он впал в кому.

Как рассказали РИА "Новости" в министерстве, Курдюков с 19 июля находился на больничном, а его обязанности в это время исполнял его заместитель.

Полиция и СК ситуацию пока не прокомментировали.

Александр Курдюков после окончания Амурского государственного университета по специальности «Информационные системы» работал программистом в «Далькомбанке». В 2010 году он получил должность в региональном правительстве. Министерство цифрового развития региона Курдюков возглавлял с января 2021 года

Происшествия,Василий Орлов,РИА Новости,Амурская Область,
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