Глава Минцифры Амурской области умер после драки

Министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков умер в возрасте 39 лет. О его смерти сообщил в Telegram губернатор региона Василий Орлов.
Он уточнил, что Курдюков скончался вечером 24 июля.
По данным Telegram-канала Baza, 17 июля министр отдыхал со знакомыми на базе отдыха «Берлога». Там к его супруге начали приставать, что привело к конфликту. Позже тем же вечером Курдюков пропал. Его нашли без сознания, с проломленной головой. После этого чиновника госпитализировали, он впал в кому.
Как рассказали РИА "Новости" в министерстве, Курдюков с 19 июля находился на больничном, а его обязанности в это время исполнял его заместитель.
Полиция и СК ситуацию пока не прокомментировали.
Александр Курдюков после окончания Амурского государственного университета по специальности «Информационные системы» работал программистом в «Далькомбанке». В 2010 году он получил должность в региональном правительстве. Министерство цифрового развития региона Курдюков возглавлял с января 2021 года